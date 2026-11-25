Во Владимире состоялась встреча, посвящённая четвёртой годовщине со дня создания Комитета семей воинов Отечества (КСВО). От имени председателя Законодательного Собрания Ольги Хохловой членов организации поздравил вице-спикер областного парламента Дмитрий Рожков.

Он поблагодарил общественников за неравнодушие, самоотдачу и значительный вклад в поддержку семей военнослужащих. Наиболее активным участникам вручили Благодарственные письма Законодательного Собрания.

— Сегодня КСВО — это мощная сила, которая объединяет тысячи неравнодушных людей. Вы берёте на себя решение самых чувствительных вопросов, окружаете заботой семьи наших защитников. Наша общая задача — чтобы каждая семья воина Отечества чувствовала поддержку, — подчеркнул Дмитрий Рожков в своём выступлении.

КСВО был создан по инициативе Президента Владимира Путина для оказания поддержки семьям участников СВО. За четыре года работы организация объединила 18 тысяч активистов, создала 89 штабов по всей стране и в Абхазии, а также обработала 750 тысяч обращений. Эти цифры говорят о масштабе работы и о том, насколько востребована помощь комитета.

Одной из мер признания заслуг общественников стало учреждение по инициативе Законодательного Собрания Владимирской области медали «За содействие специальной военной операции». Среди награждённых — руководитель регионального Комитета Марина Мурзина и юрист организации Евгений Верин.

Встреча прошла в тёплой, почти домашней обстановке. За чашкой чая говорили о том, что уже сделано, и о планах на будущее. Активисты делились историями семей, которым удалось помочь, и обсуждали новые проекты. Ведь за каждой цифрой отчёта — реальные судьбы людей, которые нуждаются в поддержке и заботе. И то, что организация растёт и развивается, — лучшее подтверждение того, что работа идёт в правильном направлении.