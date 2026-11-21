На 90-м году жизни ушёл из жизни бывший прокурор Владимира, заслуженный юрист Александр Петрович Сухарев.

В органах прокуратуры он проработал более 30 лет. В период с 1983 по 1986 годы был прокурором г. Владимира. До этого Александр Петрович занимал высокие посты в Узбекской ССР.

Александр Сухарев также работал преподавателем во Владимирском политехническом институте и во Владимирском областном институте усовершенствования учителей. Он активно участвовал в общественной жизни региона. Был советником губернатора, руководил комиссией по вопросам помилования, а также являлся председателем Совета ветеранов органов прокуратуры и членом контрольной комиссии Союза журналистов России.

У Александра Петровича было много публикаций. Он, в частности, увлекался краеведением, написал два десятка книг. С 1972 года являлся членом Союза журналистов СССР, с 1998 года — членом Союза писателей России.

Много раз был победителем и призером международных, всесоюзных, а также общероссийских литературно-публицистических конкурсов.

Александр Петрович — «Почетный работник прокуратуры России» и «Заслуженный юрист России». Он был награжден многочисленными медалями за службу и активную общественную деятельность.

Свою супругу — известную в регионе мастерицу вышивки Клару Семёновну — Александр Сухарев пережил на полгода.

Редакция «АиФ-Владимир» выражает глубокие соболезнования родным и близким Александра Петровича.