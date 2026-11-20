УФСБ России по Владимирской области выявило и пресекло противоправную деятельность гражданина Украины 1978 года рождения — военнослужащего ВСУ, причастного к террористической деятельности на территории Курской области.

Установлено, что в марте 2025 года мужчина в составе украинских военных формирований с оружием в руках вторгся на территорию России в районе Курской области. По указанию командования он в составе группы лиц по предварительному сговору занимался террористической деятельностью: устрашал население, наносил ущерб инфраструктуре и домовладениям, создавал угрозу жизни и здоровью мирных граждан, военнослужащих ВС РФ и сотрудников пограничной службы ФСБ.

На основании переданных материалов оперативно-розыскной деятельности в июле 2026 года Главным военным следственным управлением СК России в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершённый группой лиц по предварительному сговору, повлёкший значительный имущественный ущерб).

В ноябре 2026 года 2-й Западный окружной военный суд признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.