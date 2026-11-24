Во Владимире ожидается сильный снегопад. Коммунальные службы города приведены в повышенную готовность: спецтехника подготовлена к выходу на улицы для уборки снега и ликвидации последствий непогоды.

Жителей просят быть осторожными и внимательными — и водителей, и пешеходов. Автомобилистам советуют соблюдать дистанцию и скоростной режим, не оставлять машины на обочинах и не мешать работе снегоуборочной техники. Пешеходам напоминают о гололедице и просят быть аккуратнее на скользких тротуарах.

О скором ухудшении погодных условий во Владимирской области синоптики предупреждали заранее: с 12 часов 24 ноября и до конца суток 25 ноября в регионе ожидается снег, местами сильный, метель и ветер с порывами до 17 м/с.