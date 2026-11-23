Спортивная инфраструктура Владимира получила полезное пополнение: МАУДО ДЮЦ «Молодежный» обзавелся мини‑трактором «Солис Голд». Приобретение стало возможным благодаря поддержке администрации города и управления по физической культуре и спорту.

Техника поможет эффективнее обслуживать спортивные объекты: с ее помощью специалисты смогут качественнее выполнять работы по содержанию площадок и поддерживать их в отличном состоянии.