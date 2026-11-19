Как сообщили в правительстве Владимирской области, для зимнего содержания участков федеральных дорог в субъекте подготовлено 113 единиц специализированной техники. Кроме того, дорожные предприятия создали запас противогололёдных реагентов и песко-соляной смеси в объёме свыше 132 тысяч тонн.

Параллельно региональные власти развернули комплексную систему контроля за дорожной ситуацией. Наблюдение за изменениями погоды и дорожными условиями круглосуточно ведут 29 метеорологических станций и 14 комплексов видеофиксации, которые непрерывно передают в ситуационный центр актуальные данные о характеристиках полотна, климатических параметрах и плотности транспортных потоков.

На основе этих сведений дежурные специалисты оперативно направляют технику, регулируют работу подрядчиков и концентрируют усилия на наиболее проблемных отрезках путей. Ожидается, что такая организация процессов позволит не допустить повторения сценария минувшей зимы, когда несвоевременная расчистка трассы М-7 «Волга» оборачивалась многокилометровыми заторами.

Стоит отметить, что содержание подавляющего большинства федеральных магистралей на территории региона обеспечивает ФКУ Упрдор «Россия». В зону эксплуатационной ответственности управления входят участки трасс М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры», А-132 «Золотое кольцо» и А-108 «Московское большое кольцо». Совокупная протяжённость подотчётных ведомству дорог достигает 532 километров.