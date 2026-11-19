Российские парламентарии приняли во втором (основном) чтении законопроект о федеральном бюджете на ближайшие три года. Об этом на своей странице в соцсети рассказал депутат Госдумы РФ от Владимирской области Алексей Говырин.

Как отметил Алексей Говырин, при работе над главным финансовым документы страны депутаты опирались на предложения и запросы наших соотечественников, отражённые в Народной программе. Бюджетные средства пойдут на достижение национальных целей, поставленных президентом РФ. Все социальные обязательства государства финансово обеспечены и будут исполнены.

Так, в 2027 году на реализацию социальной политики направят 6,6 трлн рублей. Общая сумма межбюджетных трансфертов регионам составит 3,6 трлн рублей.

Определено, что Владимирская область получит 360,2 млн рублей на развитие сельских территорий. Ещё 10,962 млрд рублей пойдёт на ремонт и строительство региональных, межмуниципальных и местных дорог. Почти миллиард рублей выделен на реализацию программы формирования комфортной городской среды.

«Готовимся к третьему, итоговому, чтению федерального бюджета. Буду рассказывать о финансировании Владимирской области», — пообещал депутат Госдумы РФ от Владимирской области Алексей Говырин.