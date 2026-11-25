Во Владимире транспортный комплекс готовят к зиме: вся техника прошла сезонное обслуживание, закуплены смазочные материалы и резервные отопители. Чтобы автобусы не замерзали, ввели должность прогревальщика — он заводит технику каждые два часа, из‑за чего в расписание добавили дополнительное время.

В городе обновляют электронные табло на остановках — меняют программное обеспечение, работы завершат в течение двух месяцев. На остановках без экранов в тестовом режиме появятся QR‑коды.

Проект платных парковок планируют расширить на исторический центр и популярные локации (пр‑т Ленина, ул. Горького): введут абонементы, скидки и льготы для резидентов и сотрудников офисов. Нормативная база сейчас формируется.

Автобусный парк пополнился четырьмя новыми машинами особо большого класса — они работают на маршрутах №18, 20 и 24С. В планах на 2027 год — закупить еще 6 автобусов особо большого класса и 9 большого класса.

На Вокзальной площади на время ремонта организовали 30 мест для такси и автомобилей людей с ОВЗ, разрешена парковка по правой стороне ул. Вокзальной до дома №16. После благоустройства появится 100 новых машиномест, еще одну парковку на 100 мест строят на ул. Железнодорожной, д. 14.

