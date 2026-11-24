Во Владимирской области продолжается работа по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых и ветхих зданий, находящихся в государственной собственности. Как рассказал депутат Законодательного Собрания, председатель комитета по имущественным и земельным отношениям Александр Цыганский, речь идёт о ежегодной процедуре приватизации, которая позволяет не только пополнить бюджет, но и спасти разрушающиеся объекты.

По его словам, на торги выставляются объекты, которые давно не используются по назначению. Большая часть из них — ветхие здания и земельные участки, находящиеся в плачевном состоянии. Каждый год такие объекты потихоньку реализуются, часто за очень символическую плату. Особенно это касается зданий-памятников культурного наследия — их продают за 1 рубль.

— Там огромное количество обременений, требований по содержанию, ремонту, проектированию ремонтных работ. Есть определённые ограничения. Поэтому за символический рубль готовы отдавать эти здания, чтобы люди, которые имеют возможность, приложили свои усилия и средства, восстановили их и ввели в хозяйственный оборот. Мы идём на это сознательно, — подчеркнул парламентарий.

Всего на территории Владимирской области порядка 70 таких зданий. Одно из них — здание бывшего военкомата в центре Владимира, которое многие жители видят каждый день. Оно не является памятником и может быть снесено — на его месте предполагается построить общественно-деловое сооружение, востребованное горожанами. Также такие здания есть в Гороховецком, Вязниковском, Кольчугинском, Александровском и Суздальском районах.