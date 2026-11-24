23 ноября около 10:55 на автодороге «Киржач-Александров» произошло ДТП с пострадавшим.

По предварительной информации, водитель автобуса «СЕТРА» (1963 г.р.), двигаясь со стороны Александрова в направлении Карабаново, выбрал небезопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля «Шевроле Нива» под управлением водителя 1999 г.р., который выполнял поворот налево. В результате произошло столкновение.

Водитель «Шевроле Нивы» госпитализирован. Причины и обстоятельства аварии устанавливают сотрудники полиции.