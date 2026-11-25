В деревне Ильино (Ковровский муниципальный округ) ночью 25 ноября 2026 года загорелась ферма. Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Владимирской области в 02:43. К моменту прибытия пожарно‑спасательных подразделений Ковровского гарнизона строение было охвачено открытым пламенем.

Для ликвидации огня привлекли 4 единицы техники и 16 сотрудников МЧС. По данным ведомства, в результате происшествия никто не пострадал.

Главное управление МЧС по Владимирской области призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности и быть предельно осторожными при обращении с огнём. В случае пожара необходимо звонить по телефонам: со стационарного — 01, с мобильного — 101. Единый номер экстренных служб — 112. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно.