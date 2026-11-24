В Коврове ликвидирован пожар в многоквартирном жилом доме на улице Пролетарской, 38. Сообщение о происшествии поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Владимирской области 24 ноября 2026 года в 00:14.

К месту вызова были направлены пожарно‑спасательные подразделения Ковровского гарнизона. По прибытии спасатели зафиксировали задымление в квартире. Площадь возгорания составила 15 кв. м — огонь удалось оперативно ликвидировать.

В ходе работ спасено 8 человек, в том числе 1 ребенок, эвакуировано 3 человека. К сожалению, пострадали 3 человека. В ликвидации пожара участвовали 18 сотрудников МЧС и 6 единиц техники.

Главное управление МЧС России по Владимирской области призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности и быть внимательными при обращении с огнем. В случае пожара следует звонить: со стационарного телефона — 01, с мобильного — 101. Единый номер экстренных служб — 112 (круглосуточно, бесплатно).