Российские парламентарии в третьем (окончательном) чтении приняли федеральный бюджет на 2027–2029 годы. Об этом на своей странице в соцсети сообщил депутат Госдумы РФ от Владимирской области Алексей Говырин.

В главный финансовый документ страны внесено 695 поправок, затронувших распределение почти 9 трлн рублей. Так, партия «Единая Россия» вносила предложения, касающиеся поддержки участников СВО и их близких, лекарственного обеспечения, развития сельских территорий и социальной инфраструктуры.

Владимирская область в ближайшие три года получит около 54,8 млрд рублей более чем по 100 госпрограммам. В частности, 1,44 млрд рублей направят на модернизацию коммунальной инфраструктуры. 672 млн рублей пойдёт на организацию долговременного ухода за пожилыми людьми и людьми с инвалидностью. Более 91 млн рублей выделено на выплаты медработникам, переезжающим в малые города и сёла.

«В федеральном бюджете предусмотрено финансирование мероприятий Народной программы "Единой России", в том числе программ развития территорий, доступности медицинской помощи и социальной поддержки граждан», — подчеркнул депутат Госдумы РФ от Владимирской области Алексей Говырин.