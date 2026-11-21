На заседании комитета по бюджетной и налоговой политике Законодательного Собрания Владимирской области депутаты рассмотрели проект регионального бюджета на ближайшую трёхлетку. С докладом выступил министр финансов региона Максим Васенин. Главный финансовый документ рекомендован к принятию в первом чтении.

Министр озвучил ключевые цифры проекта. Доходы запланированы в объёме 131,8 млрд рублей на 2027 год, 134,8 млрд — на 2028-й и 136,1 млрд — на 2029-й. Расходы предусмотрены в объёме 138,8 млрд рублей на 2027 год, 135,8 млрд — на 2028-й и 134,2 млрд — на 2029-й.

Дефицит в следующем году планируется на уровне 6,9 млрд рублей — это практически вдвое ниже показателя текущего года. К 2029 году бюджет выйдет на профицит: доходы превысят расходы более чем на 1,9 млрд рублей. Таким образом, регион последовательно сокращает разрыв между доходами и расходами и движется к сбалансированному бюджету.

Основными бюджетообразующими источниками доходов остаются налог на доходы физических лиц и налог на прибыль организаций. Значимыми группами доходных источников также являются акцизы, налоги за пользование природными ресурсами, государственная пошлина, штрафы, а также доходы от использования и продажи областного имущества. Это значит, что бюджет опирается на реальный сектор экономики — чем стабильнее работают предприятия и чем выше доходы жителей, тем больше средств поступает в казну.

Помимо главных характеристик бюджета, на заседании рассмотрели проект постановления Законодательного Собрания о рекомендациях участников публичных слушаний по проекту областного бюджета на ближайшие три года. Документ представил председатель комитета Игорь Лашманов.

В рекомендациях, в частности, предлагается увеличить финансирование на выполнение наказов избирателей, проработать меры поддержки народных художественных промыслов, усовершенствовать методику распределения субсидий на дорожную деятельность, выделить дополнительные бюджетные ассигнования на поддержку местных инициатив по решению вопросов местного значения. Все эти предложения прозвучали на публичных слушаниях — и теперь их предлагается учесть при доработке бюджета.

Депутаты бюджетного комитета, как и ранее другие их коллеги, приняли решение рекомендовать Законодательному Собранию принять главный финансовый документ региона в первом чтении. Впереди — второе чтение, где будут рассматриваться поправки и уточняться расходы по конкретным статьям.

— Бюджет сбалансирован и сохраняет социальную направленность, — отметил Максим Васенин.

Если планы удастся реализовать, через три года регион выйдет на профицит. Это амбициозная задача, но она отражает курс на финансовую устойчивость и выполнение всех социальных обязательств. А значит, есть основания рассчитывать, что перемены к лучшему почувствуют многие жители области.