По инициативе Законодательного Собрания Владимирской области и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга в режиме видеоконференцсвязи прошло рабочее совещание по обмену опытом в части трудоустройства и профессиональной реабилитации ветеранов специальной военной операции. Встреча была организована в рамках соглашения о межпарламентском сотрудничестве регионов. В совещании также приняли участие представители Краснодарского края, Республики Алтай, Ямало-Ненецкого автономного округа и Республики Северная Осетия — Алания. Участники поделились успешными практиками по тематике встречи.

В своём приветственном слове председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Законодательного Собрания Владимирской области Николай Балахин отметил, что областной парламент принял ряд решений, направленных на поддержку участников СВО, и эта работа продолжается.

— В сентябре депутатами был принят закон о квотировании рабочих мест для ветеранов специальной военной операции, — рассказал Николай Балахин. — Предприятия со штатом от 100 человек должны трудоустраивать вернувшихся участников СВО. Квота — не менее 1% от общей численности сотрудников.

Во Владимирской области действует комплексный региональный план мероприятий, направленный на взаимодействие с работодателями, развитие программ наставничества и дополнительное профессиональное обучение вернувшихся с СВО бойцов. Совместно с фондом «Защитники Отечества» работает сервис сопровождения при трудоустройстве и после него. Создана база из полутора сотен работодателей, которые готовы предоставить более чем 1500 рабочих мест.

Как отметил заместитель министра труда и занятости населения Владимирской области Кирилл Лапшин, доля трудоустроенных участников СВО на 1 ноября составляет 60%. Среди региональных мер поддержки он назвал выплату ветерану СВО до 12 000 рублей в месяц к зарплате на период испытательного срока. С нового года планируется ввести увеличенную до 250 000 рублей помощь на открытие своего дела. Также в разработке — компенсация работодателям затрат на наставников в размере МРОТ. Созданы клубы для ветеранов спецоперации и членов их семей, которые помогают быстрее находить работу и адаптироваться в коллективе.

Участники совещания отметили и опыт других регионов. В частности, в Краснодарском крае в центре обучения вождению автомобилей проходят подготовку вернувшиеся бойцы: получение прав или переобучение помогает ветеранам СВО расширить свои возможности при трудоустройстве.

Подводя итоги, участники договорились продолжать межрегиональное взаимодействие и обмен опытом по вопросам трудоустройства ветеранов специальной военной операции.