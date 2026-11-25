Губернатор Владимирской области внёс в Законодательное Собрание пакет законопроектов, которые корректируют условия государственной поддержки инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений. Основные изменения вступают в силу с 1 января 2027 года. Документ будет рассмотрен на ближайшем заседании областного парламента 26 ноября.

Одно из ключевых новшеств — переход от пяти категорий одобренных инвестпроектов к двум. Для проектов, направленных на создание нового производства, срок поддержки составит 7 лет. Для проектов по развитию действующего производства — 5 лет. Такой подход делает систему более понятной и предсказуемой как для инвесторов, так и для контролирующих органов.

Одновременно повышается минимальный объём инвестиций для получения поддержки. Если раньше порог составлял 100 миллионов рублей, то теперь — 250 миллионов. Для резидентов индустриальных парков и технопарков планка вырастет с 50 до 100 миллионов рублей. Это значит, что поддержку будут получать более крупные и серьёзные проекты, способные дать региону ощутимый эффект.

Из форм господдержки исключаются государственные гарантии области. Срок подачи заявки на поддержку сокращается с трёх до двух лет со дня ввода объектов в эксплуатацию. А для теплоснабжающих организаций возможность ее получения и вовсе исключается.

Кроме того, при определении объёма инвестиций не будут учитываться затраты на основные средства и нематериальные активы, понесённые более чем за пять лет до ввода всех предусмотренных проектом объектов в эксплуатацию. Также признаются утратившими силу нормы о продлении срока поддержки при дополнительных инвестициях.

— Для получателей поддержки, чьи инвестпроекты были одобрены до 1 января 2027 года, прежние условия сохранятся, — отметила председатель Законодательного Собрания Ольга Хохлова.

Новые правила делают акцент на качестве, а не на количестве проектов. Повышение минимального порога инвестиций отсекает мелкие заявки, которые не способны существенно повлиять на экономику региона. А сокращение срока ее подачи дисциплинирует инвесторов и заставляет их действовать быстрее. При этом сохранение прежних условий для уже одобренных проектов — важный сигнал: правила игры не меняются задним числом, и те, кто начал работу раньше, могут не опасаться, что их поддержка сократится.

Законопроект будет рассмотрен на заседании областного парламента 26 ноября. Если депутаты его поддержат, новые правила начнут действовать с начала 2027 года. А значит, у инвесторов есть время, чтобы подготовиться к изменениям и скорректировать свои планы с учётом новых требований.