Пока российские парламентарии готовятся к принятию федерального бюджета в третьем чтении, регионы также верстают свои бюджеты на три года. Об этом на своей странице в соцсети рассказал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.

Во Владимирской области при планировании бюджета в приоритете обеспечение социальных выплат, реализация программ развития, а также поддержка участников СВО и их семей.

В частности, в проекте областного бюджета заложены средства на развитие здравоохранения и капремонт медицинских учреждений. В 2027 году на эти цели предлагается направить свыше 211 млн рублей, в 2028 году – более 404 млн рублей, в 2029 году – более 582 млн рублей.

Так, планируется отремонтировать женское отделение ЦРБ в Меленках; поликлинику № 1, хирургическое и инфекционное отделения, главный корпус ЦРБ №1 в Гусь-Хрустальном; здание стационара Муромской детской районной больницы; круглосуточный стационар в Вязниковской районной больнице; поликлинику Гороховецкой ЦРБ.

Средства заложены и на покупку и монтаж 16 быстровозводимых модульных конструкций для нужд девяти медучреждений. Уже в следующем году должно начаться строительство ФАПов в деревнях Серково и Вашутино, амбулатории в селе Бутылицы Владимирской области. А в 2028 году появятся врачебная амбулатория в селе Зименки и новые ФАПы в деревнях Нечаевская, Афанасово, Максимовка, селе Вышманово.

Также уделено внимание обеспечению лекарствами и медизделиями льготной категории граждан. Только за счёт федеральных субвенций на эти цели во Владимирской области предусмотрено в 2027 году почти 622 млн рублей, а в 2028 и 2029 годах – 644 млн рублей.

«Через несколько дней региональный бюджет в окончательном варианте примут депутаты Законодательного Собрания области. И он станет главным финансовым документом для нашей области на ближайшие три года. Сейчас все структуры стараются сделать его реальным и прозрачным», — подчеркнул депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.