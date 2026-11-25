Председатель комитета по вопросам образования, культуры, спорта, молодёжи и СМИ Законодательного Собрания Владимирской области Сергей Бирюков в режиме видео-конференц-связи принял участие в парламентских слушаниях на тему «Совершенствование деятельности органов опеки и попечительства. Семейно-ориентированный подход». Мероприятие собрало представителей разных регионов и профильных ведомств.

Как отметила председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, количество воспитанников детских домов за 15 лет уменьшилось почти в четыре раза. Только в 2025 году в семьи устроено более 37 тысяч детей. Сильно сократилась и общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Эти цифры говорят о том, что работа по семейному устройству даёт результаты, но впереди ещё много задач.

В ходе слушаний поднимались вопросы профилактики семейного неблагополучия и создания доступной семейно-ориентированной инфраструктуры в регионах. Речь шла о том, чтобы помощь приходила вовремя — когда семья только столкнулась с трудностями, а не тогда, когда ситуация уже стала критической.

Комментируя итоги слушаний, Сергей Бирюков высоко оценил инициативу МВД России об обязательном поиске для ребёнка, оставшегося без попечения родителей, кровных родственников — независимо от региона их проживания.

— Первоочередное предложение опеки близким людям позволит эффективно защитить права детей и уберечь их от интернатов, — отметил парламентарий.

По его словам, это важный шаг, который может изменить судьбы многих детей. Ведь иногда ребёнок попадает в детский дом только потому, что органы опеки не смогли оперативно найти его бабушку или тётю в другом регионе. Теперь такая работа станет обязательной.

Депутат также подчеркнул, что Законодательное Собрание Владимирской области готово активно включиться в работу по усовершенствованию регионального законодательства для защиты интересов детей и семей. Это значит, что после федеральных инициатив последуют и региональные меры — чтобы помощь была максимально эффективной и адресной.

Парламентские слушания стали площадкой для обмена опытом и выработки общих подходов. И то, что Владимирская область готова включиться в эту работу, говорит о серьёзном подходе к защите детства в регионе.