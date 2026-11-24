Программа «Благодвор», которая за три года стала одной из самых популярных во Владимирской области, получит продолжение. В областном бюджете на ближайшую трёхлетку предусмотрены средства на её реализацию. Об этом рассказал депутат Законодательного Собрания, председатель комитета по имущественным и земельным отношениям, член комитета по аграрной политике Александр Цыганский.

— Поддержана и внесена статья в бюджете по продолжению программы «Благодвор», — отметил парламентарий.

По его словам, программа пользуется огромной популярностью среди населения. И это неудивительно: она позволяет приводить в порядок не только дворовые территории, но и прилегающие пространства — внутриквартальные дороги, тротуары, а также оборудовать парковочные места.

— Мы с вами прекрасно понимаем: когда в 60-е, 70-е, 80-е годы строили наши дома-хрущёвки, никто не предполагал, что у граждан будет такое количество транспортных средств. Сегодня важно соблюсти баланс, чтобы парковки были не стихийные. Часто заезжаем во дворы и видим: засыпали строительным мусором — и на этом месте паркуются машины. Или того хуже — натягивают цепи, тросы. Всё должно быть культурно, — подчеркнул Цыганский.

Он отметил, что губернатор Александр Авдеев особо акцентировал внимание на том, чтобы при проектировании дворовых территорий учитывались парковочные места. Но при этом — не в ущерб детским и спортивным площадкам. К каждому двору нужен индивидуальный подход.

— Именно так мы и делаем — вместе с коммунальщиками, коллегами из депутатского корпуса органов местного самоуправления, общественностью. Мы вместе с гражданами смотрим, проектируем и ставим задачу, чтобы программа реализовалась именно так, как она задумывалась, — резюмировал Александр Цыганский.