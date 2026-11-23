Заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области Дмитрий Рожков принял участие в торжественном мероприятии, посвящённом Дню работника налоговых органов Российской Федерации. Вице-спикер поздравил сотрудников и ветеранов службы, отметив, что от их работы напрямую зависит благополучие всего региона.

— Сложно переоценить значение налоговой службы для социально-экономического развития области. Вовремя и в полном объёме собранные налоги — это зарплаты бюджетников, строительство школ, детских садов и больниц, реализация важных инициатив и проектов, — подчеркнул Дмитрий Рожков.

Он отметил, что высокие показатели работы обеспечивает коллектив настоящих профессионалов Управления ФНС России по Владимирской области. По словам вице-спикера, именно от их внимательности, ответственности и компетентности зависит, как быстро и качественно будут решаться задачи, стоящие перед регионом.

Особые слова благодарности парламентарий адресовал ветеранам службы, стоявшим у истоков её создания и заложившим главные принципы работы. Он отметил, что их преданность делу служит примером для молодых специалистов. Ветераны — это не просто хранители истории, а наставники, которые передают опыт и знания новому поколению налоговых инспекторов.

— Очень важно, что в службе сохраняется преемственность поколений. Молодые специалисты перенимают опыт у тех, кто посвятил налоговой системе не один десяток лет. Это залог того, что и в будущем работа будет выполняться на высоком уровне, — добавил Дмитрий Рожков.

Праздник прошёл в тёплой, торжественной обстановке. Сотрудники и ветераны службы получили заслуженные награды и слова признательности. А главным итогом встречи стало понимание: налоговая служба — это не просто ведомство, которое собирает деньги. Это основа, на которой держится социальная стабильность и развитие региона.