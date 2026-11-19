Следственное управление СК России по Владимирской области расследует уголовное дело против бывшего начальника ОМВД России по Собинскому району. Его обвиняют в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По версии следствия, в 2022–2024 годах обвиняемому, занимавшему пост начальника районного отдела полиции, поступали сведения о преступлениях, которые совершал местный житель, бывший на тот момент депутатом Совета народных депутатов Собинского района. Находясь с ним в дружеских отношениях, полицейский использовал свои полномочия, чтобы не проводить в отношении депутата проверки и оперативно-розыскные мероприятия. Благодаря этому тот мог долгое время продолжать преступную деятельность.

Данные о причастности обвиняемого к должностному преступлению следователи получили в ходе расследования уголовного дела в отношении бывшего депутата. При оперативном сопровождении сотрудников региональных УФСБ и ОРЧСБ УМВД были собраны доказательства вины, которую мужчина в ходе допроса признал.

Его задержали по месту жительства. Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас продолжаются следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.