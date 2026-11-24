25 ноября в городе проведут дератизацию — обработку территорий от грызунов. Работы выполнят квалифицированные специалисты: это важная мера для санитарно‑эпидемиологического благополучия жителей.
- ул. Летне‑Перевозинская, д. 14;
- ул. Ново‑Ямская, д. 68;
- ул. Даргомыжского, д. 11/18;
- ул. Героя России Кутузова, д. 58;
- ул. Сосенская, д. 5;
- ул. Железнодорожная, д. 27;
- ул. Маяковского, д. 67;
- ул. Минина, д. 6;
- ул. Радищева, д. 14;
- пересечение ул. Дачная и ул. 2‑я Линия;
- ул. Красная, д. 52 и д. 62.