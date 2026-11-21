Губернатором Владимирской области Александром Авдеевым подписан указ «О создании комиссии по установлению причинно-следственной связи». Члены этой комиссии будут заниматься определением связи смерти добровольца (волонтера) с нахождением на территории СВО.

Из нашего региона в зону специальной военной операции отправлялось много добровольцев. Там есть риск получить ранения либо увечья. Мало того, в зоне СВО волонтёры могут умереть. После этого сам доброволец либо его родственники имеют право на компенсирующие выплаты.

Но теперь прежде, чем получить эту выплату, члены комиссии должны будут установить причинно-следственную связь между ранением или смертью добровольца и его нахождением в зоне спецоперации.

К слову, смерть добровольца может наступить и во Владимирской области. И даже в этом случае по указу родственники могут иметь право на компенсирующую выплату. Важно, чтобы смерть была следствием работы в зоне специальной военной операции. Другое важное условие — чтобы она наступила не позднее, чем через год после возвращения из зоны СВО.

В состав новой комиссии вошли заместитель главы региона, отвечающий за вопросы социальной политики, а также представители министерств здравоохранения, соцзащиты, молодежной политики и других ведомств.