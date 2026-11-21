В преддверии Дня матери, который отмечают в конце ноября, в Лакинске депутат Законодательного собрания Владимирской области Дмитрий Рожков встретился с матерями участников специальной военной операции. Место выбрали не случайно — вот уже три года здесь, в пункте плетения маскировочных сетей, женщины проводят всё свободное время, помогая фронту. Этот пункт стал первым в Собинском округе, а в октябре он отметил своё трёхлетие.

За годы число неравнодушных людей здесь заметно выросло. Кто-то приходил, уходил и возвращался, но основной костяк сформировался надёжно. В основном это женщины разного возраста — и мужчины, которые помогают армировать сети, упаковывать посылки и загружать готовые мешки. Среди них немало матерей, которые ждут и верят в своих сыновей, вставших на защиту Родины.

Лариса — мама молодого парня, мобилизованного в самом начале СВО. Она присоединилась к пункту плетения практически с первых дней. Всё свободное время женщина проводит здесь: ждёт сына, который служит в сапёрной роте под Луганском, верит в его скорое возвращение и помогает приблизить победу. Каждый отпуск сын обязательно приходит в пункт с угощениями — рассказывает, слушает, отвечает на вопросы. Однажды даже сам помогал плести сети.

У тёти Али история похожая. Самый младший сын был мобилизован в начале СВО, сейчас находится в Курской области — как говорят в народе, «в штурмах». И сразу понятно, как болит сердце матери и как сложно оставаться безучастной. Тётя Аля практически каждый день в пункте. Она уже настоящий виртуоз в плетении.

У Валентины сын тоже мобилизованный. До конца прошлого года служил в Луганске, сейчас переведён в Симферополь. Женщины также занимаются перевозкой и оказанием помощи раненым на передовой.

Только этот пункт плетения отправил бойцам 1043 маскировочные сети — это 18 774 квадратных метра. За этими цифрами — тысячи часов кропотливой работы, мозоли на руках и вера в то, что каждая сеть спасёт чью-то жизнь. Но постоянные проблемы с материалами заставляют снижать темп, а иногда и простаивать. Именно поэтому встреча прошла не только за чаем, но и с конкретными договорённостями: привезли необходимую основу для сетей и обсудили, как сделать помощь постоянной.

Встреча прошла на одном дыхании — по-простому, очень душевно. Много разговаривали, обсуждали насущные вопросы. И такие встречи дают ещё большую веру в скорую победу. Ведь когда за спиной такой тыл — любые преграды нипочём.