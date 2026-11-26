Во Владимире продолжается контроль вывоза мусора на контейнерных площадках частного сектора.

Региональный оператор отвечает за твердые коммунальные и крупногабаритные отходы (мебель, двери, окна). Строительный мусор (кирпич, штукатурка, плитка) и автомобильные шины вывозит МКУ «Центр управления городскими дорогами» (МКУ «ЦУГД»).

В зоне ответственности МКУ «ЦУГД» — 182 площадки. Ежедневно приводят в порядок 15–20 из них, вывозя 40–60 кубометров отходов.

Управление муниципального контроля фиксирует нарушения и направляет управляющим компаниям предостережения и предписания. С начала года выдано около ста предостережений, ряд материалов находится на рассмотрении в суде.

Материалы с видеокамер передают в Инспекцию государственного административно‑технического надзора. Ведется работа по установке камер на проблемных площадках, в том числе в частном секторе (совместно с Управлением территориальной безопасности).