Во Владимирской области продолжаются работы по устранению последствий снегопада. Коммунальные службы задействовали максимум ресурсов: по всем городам и районам работают бригады и спецтехника.

В первую очередь расчищают участки, критичные для безопасности и транспортной доступности: дороги для общественного транспорта, спуски и подъемы, опасные зоны, остановки и подъезды к соцобъектам.

По данным Минтранса Владимирской области, утром на региональных трассах работало свыше 100 единиц техники. Во Владимире ЦУГД вывел на улицы 60 машин, включая 26 комбинированных дорожных машин. Параллельно 85 рабочих занимались уборкой тротуаров, лестниц и остановок.

Работы идут в том числе во Владимире, Радужном, Кольчугинском, Петушинском и Покровском округах — на фото видна работа техники и бригад в этих территориях.





