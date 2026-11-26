Проверка прокуратуры показала, что складские помещения в образовательных учреждениях содержатся ненадлежащим образом: на стенах и потолках есть трещины и отслоения штукатурки, а внутренняя отделка выполнена из материалов, которые не позволяют проводить регулярную влажную уборку и обработку дезинфицирующими средствами — а это прямое нарушение санитарных требований.

Еще одна серьезная проблема — в морозильных установках ряда учреждений мясная продукция хранилась без маркировки. Из‑за этого невозможно отследить сроки годности продуктов, а значит, под угрозой оказывается безопасность детского питания.

По итогам проверки заведующим детскими садами внесены представления, а в отношении ответственных должностных лиц возбуждены дела об административном правонарушении по ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно‑эпидемиологического благополучия населения).