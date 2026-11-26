Средняя заработная плата, на которую рассчитывают соискатели, составляет 40 000 рублей.

По статистике платформы «Работа в России», большинство жителей Владимирской области, с начала года разместивших резюме, на момент публикации еще не достигли 25-летия. Количество молодых людей и девушек в поисках работы примерно одинаково – по три с лишним тысячи человек. Соискателей от 40 до 49 лет зарегистрировано вполовину меньше. Дальше по убывающей расположились категории 30+ и 50+. В этих трех возрастных группах соискателей-женщин примерно на треть больше, чем мужчин. Среди жителей старшего поколения резюме опубликовали около 880 человек, и в этой категории большую активность проявили мужчины.

«В относительных цифрах, на каждое опубликованное во Владимирской области резюме приходятся четыре с половиной вакантных рабочих места. Спроса больше, чем свободных позиций, лишь по двум направлениям: «администрирование, высший и операционный менеджмент», а также «работа, не требующая квалификации». Вместе с тем в сфере производства, здравоохранения, образования, а также в секторе госслужбы и некоммерческих предприятий предложений по трудоустройству в разы больше, чем поданных резюме. Поэтому Кадровый центр делает особый упор на адресную работу с целевыми группами – например, женщинами – а также на профориентацию школьников по востребованным профессиям. В частности, только за первую четверть текущего учебного года мы уже охватили профориентационными мероприятиями почти четыре тысячи учащихся 8-11 классов», – рассказала директор Кадрового центра «Работа России» Наталья Пеньковская.

Доля закрытых с начала года вакансий составила 80% от опубликованных на портале «Работа в России». Средняя зарплата, которую предлагают работодатели Владимирской области, на 9 000 рублей выше ожиданий соискателей и составляет 49 000 рублей. По состоянию на 2 ноября на портале размещено 2 824 активные вакансии с зарплатой от 100 000 рублей.

За более подробными разъяснениями, ответами на вопросы и помощью в составлении и публикации резюме можно обратиться в ближайший территориальный филиал Кадрового центра «Работа России» или позвонить по телефону единого контакт-центра +7 (4922) 77-33-03.