При поддержке Кадрового центра «Работа России» из 300 школ региона, в которых есть 8-11-е классы, более половины были охвачены мероприятиями по карьерной навигации и маршрутизации в течение первой учебной четверти.

В рамках реализации национального проекта «Кадры» профориентационные мероприятия как самих школ, так и Кадрового центра «Работа России» Владимирской области проводятся с учетом регионального прогноза потребности экономики. Поэтому основная доля профтуров приходится на промышленные предприятия – особенно в Муроме, Коврове, Гусь-Хрустальном и других опорных промышленных центрах региона – а также в организации медицины, образования, IT-технологий и иных сфер, где ожидается или сохраняется высокий спрос на специалистов.

С начала учебного года уже 86 работодателей пригласили школьников для знакомства с производством. Из них 11 новых – они впервые присоединились к программе профориентации с начала первой четверти. Всего с сентября текущего года в профтурах на предприятия и в организации области приняли участие около 2400 школьников.

«Также хотелось бы отметить и рост количества работодателей, которые временно трудоустраивают подростков от 14 до 18 лет – особенно в летний период. В нынешнем году их на 29 больше, чем в прошлом, и общая цифра стремится к тремстам, – рассказала директор Кадрового центра «Работа России» Наталья Пеньковская. – Это говорит о растущей вовлеченности бизнеса в профориентацию и о том, что предприятия уже сегодня видят в школьниках потенциальных участников рабочих процессов, которым важно дать первый профессиональный опыт».

По вопросам проведения профориентационных мероприятий и организации профтуров на предприятия Владимирской области можно обратиться в ближайший территориальный филиал Кадрового центра «Работа России» или позвонить по телефону единого контакт-центра +7 (4922) 77-33-03.