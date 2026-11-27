В Государственной Думе IX созыва состоялся первый правительственный час, участники которого рассмотрели ход реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом на своей странице в соцсети сообщил депутат Госдумы РФ, руководитель проекта «Формирование комфортной городской среды» во Владимирской области Игорь Игошин.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, министр экономического развития Максим Решетников, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин и министр транспорта Дмитрий Ядров подвели итоги и рассказали о намеченных планах.

Разговор получился напряжённым. В частности, министры оценили ЖКХ как самый сложный участок работы. Скорость, с которой ветшают коммунальные сети, сегодня существенно превышает темпы обновления. Это негативно отражается на качестве предоставляемых услуг и тарифах отрасли.

В настоящий момент Минстрой РФ создаёт рабочую группу по вопросам обоснованности коммунальных тарифов, которые в последнее время являются неподъёмными для многих граждан.

Также правительство подготовило ряд инициативных законопроектов, в том числе о бесплатном предоставлении земли под ИЖС при условии, что за три года люди построят дом; о введении государственной экспертизы для жилищного строительства; о возможности передачи коммунальных объектов, в том числе бесхозных, МУПам или АО с преимущественным государственным участием.

«Выводы после нашей встречи с членами правительства однозначны: необходимо использовать новые подходы как в строительстве, ЖКХ, так и в других сферах, которые позволят удешевить стоимость услуг и оградят граждан от монополистов», — написал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.