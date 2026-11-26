Благодаря вмешательству прокуратуры в п. Малыгино (Ковровский округ) восстановили горячее водоснабжение в многоквартирном доме на улице Юбилейная.

Житель обратился на личный прием к прокурору области Юлии Калистовой — он пожаловался на перебои с горячей водой и аварийное состояние инженерных сетей. Проверка показала, что обслуживающая организация не устраняла дефекты на участке внутридомовой системы, не рассматривала заявки жильцов и не проводила замеры температуры воды — а значит, люди не могли получить перерасчет за некачественную услугу.

Прокуратура внесла представление директору компании, а в отношении ответственного сотрудника возбудили дело по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (нарушение лицензионных требований при управлении МКД).

Сейчас нарушения устранены: после ремонта жильцы получают горячую воду надлежащего качества, а также им сделали перерасчет платы за весь период отключения.