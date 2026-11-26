Во Владимирской области отметили труд сотрудников ключевых предприятий: губернатор Александр Авдеев вручил государственные и ведомственные награды работникам АО «ВНИИ «Сигнал» и АО «КЭМЗ».

11 специалистов получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, еще одному сотруднику объявили благодарность Президента России. Кроме того, 6 человек отметили корпоративными наградами холдинга «Высокоточные комплексы», 4 специалиста — медалями Российской академии ракетных и артиллерийских наук, а еще 3 работника — медалями фонда «Офицерское братство».

Губернатор поблагодарил награждённых и подчеркнул значимость их работы: «Гордимся плодами вашего труда. Они говорят о вас очень многое не только как о специалистах, но и как о гражданах страны. Ведь достойные результаты получаются, когда ты осознанно действуешь ради достойных целей — таких, как защита Родины, будущее своей семьи и миллионов таких же семей по всей России».