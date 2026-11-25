Во Владимире продолжается масштабное благоустройство территории у Дворца детского (юношеского) творчества — по инициативе губернатора Александра Авдеева здесь создают современное общественное пространство для прогулок и отдыха.

Уже готова одна из прогулочных зон: уложена плитка, смонтированы освещение и система видеонаблюдения. Сейчас специалисты проводят санитарную обрезку деревьев и удаляют сухие и больные растения, при этом здоровые насаждения сохраняют. В планах — высадка новой аллеи из крепких пород деревьев.

Ключевой элемент обновления — два новых пруда: благодаря им водная гладь увеличится минимум в четыре раза. Работы идут поэтапно, о каждом этапе обещают рассказывать отдельно.





