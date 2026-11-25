Во Владимире подвели итоги по благоустройству и капремонту. По выбору жителей приводят в порядок 3 объекта: на бульваре художника Иванова завершен IV этап, III этап доделают до конца ноября. За филармонией почти все готово — ждут поставку павильона, туалета и качелей. На Соловьином пруду почти закончили очистку и укрепление берегов, осталось доделать забор, поставить качели и подключить скважину.

С капремонтом есть проблемы: в ДК Молодежи расторгли контракт с подрядчиком, ищут нового. Школа №33 отстает от графика более чем на месяц, но отопление уже запущено. В

театре «Разгуляй» почти готовы крыша и фасад — главное сейчас доделать кровлю над залом. 20 творческих коллективов из ДК Молодежи готовят к временному переезду. Главная задача — завершить начатые работы, затем привлечь нарушителей к ответственности.