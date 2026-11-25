В городе продолжается плановый уход за зелеными насаждениями. Работы по обрезке деревьев выполняет МКУ «ЦУГД» строго по утвержденному графику, силами квалифицированных специалистов.

Основная задача — не эстетика, а безопасность жителей. Сухие и больные ветки при сильном ветре могут обломиться и нанести вред пешеходам, автомобилям или линиям электропередачи. Поэтому удаляют только действительно опасные или мешающие элементы. К зеленому фонду города относятся бережно: лишнего не срезают.