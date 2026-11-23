По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» завершили обновление важной транспортной артерии — дороги Никулино — Воровского — Мошок. Трасса протяженностью 7,1 км связывает Судогодский и Гусь-Хрустальный округа, и теперь ее состояние заметно улучшилось.

Работы шли на двух участках. В Судогодском округе привели в порядок 4,9 км: сняли старый асфальт методом фрезерования, уложили выравнивающий и верхний слои покрытия, укрепили обочины гранулятом, а также выполнили планировку откосов и полотна насыпи.

На участке в Гусь-Хрустальном округе (2,2 км) также провели фрезерование изношенного покрытия, уложили два слоя асфальтобетонной смеси и укрепили обочины досыпкой.

Теперь проезд по трассе стал комфортнее и безопаснее.