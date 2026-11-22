С 1 января 2027 года в Суздале изменятся тарифы на резидентные парковочные разрешения. Новые расценки утверждены постановлением администрации города. Об этом сообщило МКУ «Парковочное пространство города Суздаля».

Годовое разрешение будет стоить 1300 рублей, квартальное — 800, месячное — 500. Жителям города и района стоит учесть эти суммы при оформлении или продлении разрешений.

До этого действовали другие тарифы: годовое разрешение — 1000 рублей, квартальное — 360 рублей, полугодовое — 700 рублей.