В Судогде подрядчика обязали вернуть более 5 млн руб. за недостроенный дом, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области.

В октябре 2023 года истец заключил с индивидуальным предпринимателем договор подряда на возведение индивидуального жилого дома. Бизнесмен должен был за 6 млн 190 тыс. рублей построить его до 1 июля 2024 года. Позже срок перенесли на май этого года.

Но к августу 2026 года предприниматель работы не закончил. Недостроенный дом был оценен в 3 млн 636 тыс. рублей.

Владельцы недостроенного дома приняли решение обратиться в суд и потребовать взыскать разницу между оплаченной стоимостью работ и фактически выполненным объемом (1 376 263 рубля), а также неустойку, убытки в виде уплаченных по кредитному договору процентов, моральный вред и штраф в размере 50% от взысканной суммы.

Суд удовлетворил требования истца в полном объеме. Моральный вред был оценен судьёй в 20 тыс. рублей. Кроме того, с ответчика в доход бюджета взыскали и государственную пошлину в размере 51 300 рублей.

Отмечается, что решение в законную силу пока не вступило.