Вечером 19 ноября на 146-м километре федеральной трассы М-7 «Волга» в Собинском муниципальном округе произошло ДТП. Сообщение о столкновении двух транспортных средств поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Владимирской области около 18:33.

На место выехали сотрудники МЧС России — им пришлось проводить деблокировку пострадавшего из поврежденного автомобиля. Всего в ликвидации последствий аварии участвовали шесть человек и три единицы техники, в том числе от МЧС — два человека и одна единица техники.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются. Информация о состоянии пострадавшего уточняется.