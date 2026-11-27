Во Владимирской области подвели промежуточные итоги проекта «Билет в будущее»: в первом полугодии 2026/27 учебного года в профориентационных мероприятиях поучаствовали свыше 45 тысяч школьников из 320 образовательных организаций. Для ребят провели 220 профессиональных проб, 178 экскурсий на предприятия и более 300 событий — от встреч с работодателями до чемпионатов профмастерства. К работе подключились свыше 56 партнеров из разных отраслей: машиностроения, IT, энергетики, химической и других сфер.

Особое место в системе профориентации занимает курс «Россия — мои горизонты»: на его занятиях школьники знакомятся с рынком труда региона, посещают производства (например, АО «Росатом Стекловолокно»), пробуют профессии на практике. Ярким событием стал форум «Россия — мои горизонты» на площадках «Кванториум‑33» и «Платформа Владимир», где упор делали на практику: школьники решали реальные задачи. Проект уже помогает ребятам делать осознанный выбор: так, выпускник из Мурома Олег Николаев после участия в «Билете в будущее» стал курсантом Рязанского десантного училища. Во втором полугодии школьников ждут новые экскурсии, мастер‑классы и встречи в рамках чемпионатов «Профессионалы» и «Абилимпикс».