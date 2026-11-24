В Юрьев‑Польском районный суд вынес приговор 26‑летнему местному жителю, который устроил опасную погоню в нетрезвом виде. Мужчина, ранее уже привлекавшийся к административной ответственности за вождение в пьяном состоянии, в конце августа 2026 года после нескольких бутылок пива сел за руль «BMW X5» и поехал к бывшей супруге.

Когда сотрудники Госавтоинспекции заметили нарушителя, тот попытался скрыться. На большой скорости водитель врезался в стоявший на перекрестке «Volkswagen», а затем вылетел на дорожное ограждение. Освидетельствование подтвердило, что мужчина был пьян.

Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ и назначил наказание — 240 часов обязательных работ и лишение права управлять транспортными средствами на 2 года. Кроме того, автомобиль «BMW X5» конфискован в доход государства.