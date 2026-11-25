В Киржаче перед судом предстанет 46‑летняя иностранная гражданка, обвиняемая в убийстве 38‑летнего соотечественника. Уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ направлено в суд после утверждения обвинительного заключения.

По данным следствия, летом 2026 года женщина и потерпевший недолго жили вместе и снимали квартиру в микрорайоне Красный Октябрь. Между ними регулярно возникали бытовые конфликты, после чего мужчина уехал на заработки. Вернувшись 23 августа 2026 года, он вновь поссорился с сожительницей — в ходе ссоры женщина ударила его острым предметом. Увидев, что мужчине стало плохо, она позвала соседа, который вызвал скорую помощь.

Обвиняемая вину не признала и настаивала, что ранение было нанесено случайно. Однако медико‑криминалистическая экспертиза опровергла эту версию. Также ходу следствия помогли записи с камер видеонаблюдения, показания свидетелей, а также следственный эксперимент и проверка показаний на месте.

На время расследования женщина находилась под стражей.