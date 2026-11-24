В Киржаче по иску прокурора изменена формулировка увольнения бывшего заместителя главы администрации Марины Мошковой — с «по собственному желанию» на «по утрате доверия».

Установлено, что в 2016–2024 годах Мошкова в составе организованной группы (вместе с бывшей главой города Надеждой Скороспеловой и еще 3 соучастниками) завладела правом собственности на 8 земельных участков. Ущерб муниципалитету превысил 5,6 млн рублей. Фигурантам предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).