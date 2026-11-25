Прокуратура Владимирской области выявила нарушения в действиях бывшей главы администрации Киржача Надежды Скороспеловой: она не урегулировала конфликт интересов при оформлении земельных участков.

По данным проверки, с 2016 по 2024 год Скороспелова вместе с 4 знакомыми незаконно получила право собственности на 8 земельных участков общей стоимостью свыше 5,6 млн рублей — муниципалитету нанесен ущерб на эту сумму. По материалам проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), расследование на контроле прокуратуры.

Изначально Скороспелова была уволена по собственному желанию. Прокуратура оспорила эту формулировку в суде и потребовала заменить ее на «увольнение по утрате доверия». Киржачский районный суд удовлетворил иск, решение пока не вступило в законную силу.