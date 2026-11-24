Губернатор Владимирской области Александр Авдеев представил опыт Владимирской области на Международном муниципальном форуме в столице. В рамках сессии «Экономика наследия малых городов» глава региона рассказал, как историческое наследие можно превратить в драйвер развития территорий.

Ярким примером стал Суздаль: при численности населения в 10 тысяч человек город ежегодно принимает 2 миллиона гостей. К тысячелетию Суздаля в нём обновили около 90% дорожной сети, отремонтировали мосты, тротуары, дворы и парки. За 2022–2024 годы на развитие туристической инфраструктуры регион получил 850 млн рублей. В 2025 году турпоток вырос еще на 10% — область приняла порядка 3,8 млн путешественников.

По словам губернатора, во Владимирской области насчитывается около 4 тысяч объектов культурного наследия. Задача региона — не просто сохранять их, а активно использовать как экономический ресурс. «Наша задача — перевести объекты из режима „

«сохранили и закрыли» в режим «используем и зарабатываем», — подчеркнул Александр Авдеев.

Сейчас область готовится к 60‑летию маршрута «Золотое кольцо». Для муниципалитетов это возможность получить федеральную поддержку, войти в событийный календарь и привлечь туроператоров.