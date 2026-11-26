Аэропорт Семязино развивается в рамках федерального проекта «Развитие опорной сети аэродромов» нацпроекта «Эффективная транспортная система» — по поручению Президента РФ Владимира Путина.

На аэродроме уже выполнены ключевые работы: приведена в порядок взлетно-посадочная полоса, рулежные дорожки и перрон. Сейчас продолжаются работы по ограждению, патрульной дороге и четырем зданиям аэродрома. С учетом сертификации ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2028 год.

Параллельно разрабатывается концепция аэровокзала — над ней работают совместно с АНО «Центр компетенций». В проработке решений участвуют профильные компании, включая ООО «Новапорт Холдинг» и ООО «УСПК АЭРОДРОМЫ», также перенимается опыт холдинга «Русклимат». Ставка делается на проверенные и типовые решения — это позволит сэкономить бюджетные средства.

Отдельно поставлена задача ускорить формирование перечня необходимого оборудования, чтобы возможные задержки поставок не повлияли на сроки запуска. Обновленный аэропорт откроет региону новые возможности — в транспортной, туристической, торговой и промышленной сферах.