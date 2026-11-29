Зима все больше окутывает Владимирскую область. Ночью в воскресенье, 29 ноября, будет самый сильный мороз для конца осени в этом сезоне. Температура опустится до -10 градусов.

Уже в понедельник, 30 ноября, ночью прогнозируется до −8 градусов, днём — до −4. Возможны осадки, при этом будет сыро и влажно. Слабый западный ветер составит около 3 м/с. Об этом рассказали специалисты центра «Фобос».



Во вторник, 1 декабря, ночью похолодает до −8 градусов, днём потеплеет до −5. Ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь.



В среду, 2 декабря, ночью прогнозируется около −5 градусов, днём — до −3. Возможен небольшой снег, влажность останется высокой.



В четверг, 3 декабря, ночью ожидается до −6 градусов, днём — около −5. Осадков не прогнозируется, сохранится морозная погода.