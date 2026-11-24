За неделю с 16 по 22 ноября на дорогах Владимирской области произошло 25 ДТП — в них 3 человека погибли и 32 получили ранения. Кроме того, полицейские зафиксировали 297 происшествий с материальным ущербом.

Среди наиболее тяжелых аварий — ДТП на трассе М‑12 22 ноября: водитель «Фольцвагена» погиб на месте, его пассажирку госпитализировали. Ранее, 16 ноября, в Собинском округе автомобиль «Мицубиси» съехал в кювет и опрокинулся — водитель и пассажир попали в больницу. В ряде случаев пострадали пешеходы: наезды зафиксированы в Муроме, Вязниках и Кольчугино. Также произошли столкновения из‑за выезда на встречную полосу и при движении задним ходом.

Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательнее, снижать скорость и держать дистанцию, особенно в тёмное время суток и при плохой погоде. Пешеходам рекомендуют использовать световозвращающие элементы и не отвлекаться на телефон — это заметно повышает безопасность на дороге.