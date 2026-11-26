Владимирская область вошла в топ‑30 регионов, которые уже достигли целевого показателя нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на 2030 год — 33 кв. м жилья на человека. Сейчас в регионе этот показатель даже выше: обеспеченность составляет 33,9 кв. м на одного жителя.

Об этом сообщил зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. Он отметил, что достижение планки — результат системной работы регионов и личного внимания губернаторов: «Ключевой вопрос — это не метры квадратные, а обеспеченность жильем в разрезе регионов. Мы должны к 2030 году достигнуть показателя в 33 квадратных метра на человека, но уже сегодня 30 регионов этого уровня достигли».

Таким образом, Владимирская область не просто идет по плану, а уже сейчас соответствует целевым ориентирам нацпроекта.