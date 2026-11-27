Владимир переживает последствия Балтийского циклона: город накрыли обильный снегопад, сильный ветер и гололедица. Коммунальные службы заранее перешли на усиленный режим и сейчас работают круглосуточно, чтобы не допустить опасных ситуаций.

На расчистке города задействованы бригады МКУ «ЦУГД» и «Зеленый город». Дорожники очищают проезжую часть, остановки и подходы к социальным объектам. Специалисты «Зеленого города» наводят порядок в парках и общественных пространствах, а управляющие организации занимаются дворовыми территориями. Главная цель — обеспечить безопасность пешеходов и бесперебойное движение транспорта. В мэрии отмечают, что зима только начинается и снегопады еще впереди, поэтому работа ведется системно, с оперативной реакцией на изменения погоды.